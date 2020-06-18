شكرا لقرائتكم كارتيرون يعيد النظر في المعارين بسبب القيد الافريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في إعادة تقييم لاعبي الفريق المعارين الموسم الحالي لاتخاذ القرار النهائي بشأن عودة أيا منهم وتسويق الاخرين، في ظل قرار استئناف الموسم الحالي من الدوري وكذلك دوري ابطال افريقيا وما تردد بشان فترات القيد الأفريقي والتي ستكون في سبتمبر المقبل، حيث يري كارتيرون ان عودة بعض المعارين ستحقق استفادة للفريق في الموسم المقبل، فيما يتحفظ الفرنسي علي عودة احمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب الاوليمبي والمعار الي سموحة ، في ظل وجود كل من عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر للفريق الأبيض.

من ناحية اخري نفى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ما تردد بأن أرض النادى فى مدينة 6 أكتوبر قد تم سحبها، وشدد رئيس الأبيض أن الأرض ما زالت مخصصة للزمالك، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لبناء الاستاد والنادى الاجتماعى ومدينة رياضية، وقاموا بعمل المعاينة اللازمة وسيتم بدء العمل فيها بداية من الأسبوع المقبل.

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وقال مرتضى منصور، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن ما تردد محض افتراء وأكاذيب، مشيرا إلى أن النادى سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مروج هذه الشائعه ليكون عبرة لمن يعتبر.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، قد كشف عن الجلسة التى جمعته مع الشركة المنفذة لإنشاء النادى فى مدينة 6 أكتوبر ومن ضمنها استاد الزمالك، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة عندها خبرة كبيرة فى بناء الاستادات، وهم من قاموا بتجهيز استادات بطولة أفريقيا الأخيرة التى استضيفتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف أحمد مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، أنه تم الاتفاق على انتهاء المرحلة الأولى من النادى فى 6 أكتوبر بعد عامين، مؤكداً أن استاد الزمالك سيتم الانتهاء منه خلال 4 أعوام وستكون سعته تصل إلى 40 ألف مشجع وأشار عضو مجلس الزمالك، أنه تم عقد لجنة ملف نادى القرن فى نادى الزمالك، بحضور أعضاء اللجنة وبعض خبراء اللوائح، فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، وذلك من أجل مراجعة تجهيز ملف القضية كاملاً وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى، وتم عرض التقرير على رئيس النادى بعد الانتهاء من الجلسة لاتخاذ قرار.