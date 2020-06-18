شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. مصر تهزم بطل العالم برأسية محمد حمص في كأس القارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 18 يونيو 2009 ، قدم منتخب مصر واحدة من أجمل مبارياته عبر التاريخ بعدما فاز على نظيره الايطالى بهدف دون رد سجله محمد حمص في كأس العالم للقارات ، وكان منتخب إيطاليا هو البطل المُتوج بالمونديال في أخر نسخة وقتها، والمتربع على عرش اللعبة، إلا أن الفراعنة حققوا المفاجأة وقدموا أداءً راقياً استحق الاشادة والثناء تحت القيادة الفنية للمعلم حسن شحاته.



مصر وإيطاليا

وسجل هدف المنتخب المصري نجم الإسماعيلي في ذلك الوقت، محمد حمص، بضربة رأسية نموذجية اثر ركنية نفذها محمد أبوتريكة باتقان شدي ، وشهدت المباراة تألق لافت لحارس مرمي منتخب مصر حينها ” عصام الحضرى ” الذي دافع عن مرماه ببسالة ونال إعجاب العديد من الصحف العالمية.





وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: هاني سعيد، أحمد سعيد "أوكا"، وائل جمعة، أحمد فتحي، سيد معوض.

خط الوسط: محمد شوقي، حسني عبد ربه، محمد حمص.

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الهجوم: محمد زيدان، محمد أبوتريكة.

وشارك أحمد سمير فرج وأحمد حسن وأحمد عيد عبد الملك بدلا من سيد معوض وأحمد فتحي ومحمد زيدان على الترتيب.

ربما يعتبر هدف حمص من أكثر الاهداف التى علقت فى ذهن الجماهير المصرية، مع التعليق الأشهرلـ "حازم الكاديكى" وفرحته بالهدف الذى لا ينسي .

وأقيمت بطولة كأس القارات فى جنوب إفريقيا من الفترة 14 يونيو الى 28 من الشهر نفسه، و الذى أظهر منتخب مصر فيها أداء مشرفاً امام البرازيل رغم الهزيمة 4-3 ، و فوزه على ايطاليا الذى يعتبر من اهم نتائج المنتخبات العربية في هذه البطولة ، فيما خسر الفراعنة مباراتهم الاخيرة أمام الولايات المتحدة ليودعوا البطولة.