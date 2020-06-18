شكرا لقرائتكم تعادل سلبي بين شيفيلد وأستون فيلا في عودة الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على لقاء أستون فيلا مع ضيفه شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
واستأنفت بطولة الدوري الإنجليزي فعالياتها بعد توقف استمر 100 يوم، عقب تعليق مباريات المسابقة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
بهذا التعادل، أهدر كلا الفريقين نقطتين ثمينتين في مشوارهما بالبطولة، حيث يسعى شيفيلد للتواجد ضمن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، في حين يحاول أستون فيلا الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة). وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما أخفق لاعبوهما في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف.
وشهدت المباراة لفتة إنسانية، حيث قام لاعبو ومسؤولو الفريقين بالجلوس على ركبتهم في منتصف الملعب، كإشارة ضد العنصرية، ضمن الاحتجاجات التي صاحبت مقتل الأميركي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد من جانب الشرطة الأمريكية الشهر الماضي. كما ارتدى لاعبو الفريقين قمصانا حملت شعار "حياة السود مهمة"، في الجزء الخلفي من قمصانهم، حيث قاموا بتلك اللفتة أثناء المباراة.
بتلك النتيجة، ارتقى شيفيلد يونايتد للمركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، في حين بقي أستون فيلا في المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة خلف مراكز الأمان.
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