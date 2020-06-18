بعد سلبية المسحة الثالثة.. أول ظهور لأحمد فتحي وزوجته عقب إصابتها بكورونا

كتب: ضياء السقا

تعافت أسرة أحمد فتحي، ظهير أيمن نادي بيراميدز، من فيروس كورونا المستجد، بعدما أثبتت المسحة الثالثة لزوجته وبناته سلبيتها، بعد فترة عزل دامت لأكثر من 14 يومًا.

وخضعت زوجة اللاعب الدولي وبناته، الأربعاء، لإجراء تحاليل ومسحة ثالثة، للتأكد من شفائهم التام من الفيروس.

وحرص "ميدو كاتس" صديق أحمد فتحى على زيارته فى المنزل للاطمئنان على سلامته وسلامة الأسرة، كما التقط أول صورة للاعب بيراميدز الجديد وزوجته بعد تعافيها من كورونا.

Advertisements

وكانت زوجة أحمد فتحي قد أعلنت منذ أسبوعين تعرضها هي وبناتها للإصابة بفيروس كورونا، ثم أعلنت عبر حسابها السبت الماضي عن تعافي أسرتها من الفيروس، بعد سلبية المسحة الثانية.

ولم يصب فتحي بكورونا، حيث أثبتت التحاليل والأشعات التى أجراها عدم إصابته، وأن العدوى انتقلت لأسرته فقط، أثناء تواجدهم في مدينة العين السخنة.

وفي وقت سابق، علق فتحي على إصابة زوجته وبناته بالفيروس، قائلا على حسابه إنستجرام: "أشكركم جميعاً على الدعاء اللهم اجعله مستجابا واشفى كل مريض ولا نرى فى أهلى وزوجتى وأسرتى والناس أجمعين أى سوء".