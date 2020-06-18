شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف يستعد إكرامى للأيام الأخيرة مع الأهلى؟.. يخسر من ياسين فى ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، لخوض المرحلة الأخيرة مع رحلته مع القلعة الحمراء بعد الإعلان عن استئناف الدورى بالتدريب مع نجله ياسين فى حديقة منزله، ونشر الحارس الدولى فيديو يجمعها عبر ستورى انستجرام تفوق فيه ياسين على والده بحضور آسيا ابنته الصغرى.

واستطاع شريف إكرامي أن يحتفظ بمكانة مميزة فى قلوب عشاق الفريق الأحمر رغم تأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعد عدم التجديد مع الأهلى فى المفاوضات الأخيرة، ليرحل إكرامى مجاناً على الفريق ويصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ورغم تأكيد توقيع اللاعب لفريق بيراميدز، احترمت الجماهير الحمراء موقف شريف إكرامى الباحث عن فرصة للمشاركة والتألق من جديد بعدما أصبح الأهلى فى غير حاجة إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وتحت شعار "الخروج الكبير"، كانت نهاية علاقة شريف إكرامى بالنادى الأهلى بعد مسيرة طويلة، حيث بدأ شريف إكرامى مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وتدرج معه حتى لعب مع الفريق الأول موسم 2004–2005، ثم سافر عام 2008 للعب مع فريق أنقرة لمدة عام.

وفى عام 2009 انتقل شريف إكرامى إلى صفوف فريق نادى فينورد الهولندى، ثم عاد إلى مصر عبر بوابة نادى الجونة ليعود مجددًا إلى بيته ويستقر مع النادى الأهلى منذ عام 2010.

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ومع الأهلي حصد إكرامي العديد من الألقاب والتي تضمنت 7 ألقاب دوري عام، لقب واحد كأس مصر، 6 ألقاب كأس السوبر، ولقبين بدوري الأبطال والسوبر الأفريقي.