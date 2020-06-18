شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة ترسل دليل الإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية إلى الاتحادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور اشرف صبحى، دليل الإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية إلى الاتحادات الرياضية لتطبيقها وتنفيذها خلال عودة النشاط الرياضى الفترة المقبلة.ويتضمن الدليل بجانب الإجراءات، الأكواد الخاصة بكل لعبة، حسب طبيعة كل منها .

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وكشفت عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

وجاءت الإرشادات فى 5 نقاط كالتالى..

كود 1.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط الرياضى بالأندية الرياضية ومراكز الشباب

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كود 2.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية

كود 3.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأولمبى

كود 4.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية

كود 5.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط كرة القدم

كان اشرف صبحى قد كشف أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى أن الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، كما أكد وزير الشباب والرياضة ان القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية فى اطار حرص الدولة على عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضى مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحى انه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضى كاملا.