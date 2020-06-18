شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتوجه إلى الساحل الشمالي بعد اجتماعات مكثفة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، إلى الساحل الشمالى لقضاء إجازة تستغرق عدة أيام بعدما شعر بالإرهاق نتيجة المجهود الذى بذله خلال الأيام الماضية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات المُكثفة فى النادى كما حضر اجتماع اتحاد الكرة مع ستة أندية أمس الأول، الثلاثاء، بمقر الجبلاية لمناقشة عدة أمور خاصة بلائحة اتحاد الكرة الجديدة وعودة النشاط الرياضى وغيرها من الملفات التى تتعلق بالكرة المصرية.

كما حرص محمود الخطيب على الاجتماع ظهر أمس، الأربعاء، بمدربى النشاط الرياضى فى الاهلى بصالة الأمير عبدالله الفيصل، فى وجود رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضى، وقال محمود الخطيب، خلاله اجتماعه بمدربى النشاط الرياضي، إن قرار عودة النشاط مهم للغاية وتستحق الدولة عليه التحية والتقدير فى هذه الظروف الصعبة، خاصة أن الرياضة لها دور كبير فى المساهمة مع مؤسسات الدولة فى عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الكاملة، التى وضعتها الدولة ممثلة فى وزارة الرياضة، بجانب تصور الإدارة التنفيذية والنشاط الرياضى بالنادي، وكل مدرب عليه دور كبير فى تنفيذ وتطبيق تلك الإجراءات.

واستقبل الخطيب، ظهر أمس بمقر الأهلى بالجزيرة، كلا من المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل، المشرف على الكرة، وذلك فى إطار الروابط الوطيدة بين الناديين الكبيرين، والعلاقة المتميزة بين محمود الخطيب ومحسن صلاح، ودار حوار ودى للغاية بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية.

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وحرص رئيس الاهلى على القيام بجولة تفقدية فى مقر النادى بالجزيرة، ظهر أمس والاطمئنان على سير العمل فى إدارة الاشتراكات، فى وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، وخالد مرسى مدير المقر، وعماد حلمى المدير المالي، واطمئن الخطيب على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصًا على سلامة الأعضاء أثناء عملية تجديد الاشتراكات، وكان مجلس إدارة الأهلى قد وافق على تجديد اشتراكات العضوية عبر تطبيق الأهلي، مع توصيل البطاقات الجديدة إلى منازل الأعضاء، ابتداءً من يوليو المقبل، وذلك ضمن الخطوات التى اتخذتها إدارة النادى للحفاظ على سلامة الجميع، فى إطار التصدى لفيروس «كورونا المستجد»، وتماشيا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية.

وقام الخطيب، بجولة داخل غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بمقر النادى بالجزيرة ظهر أمس وتفقد صالة الجيم وغرف الساونا وقاعة الاجتماعات، للاطمئنان على آخر الترتيبات الخاصة قبل استئناف التدريبات، وفقًا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بداية من 20 يونيو الجاري، واطمأن رئيس النادى على تنفيذ الخطة الوقائية والإجراءات الاحترازية، التى تم الإعلان عنها فى السابق, حيث كان الأهلى سباقًا فى تنفيذ تلك الإجراءات استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

وعقب الجولة التفقدية عقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وديفيد سيزا المدرب العام، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وسامى قمصان مدرب الفريق، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، فى وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي.

فيما كان محمود الخطيب قد إستقبل الثلاثاء الماضى محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى وماجد سامى رئيس مجموعة وادى دجلة، فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة قبل حضور الثلاثى أجتماع إتحاد الكرة.