شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يستعيد ذكريات أهدافه مع ويجان الإنجليزى بتعليق حمادة إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عمرو زكى، مهاجم الزمالك السابق، أهدافه مع فريق ويجان الإنجليزى تزامناً مع عودة الدورى الإنجليزى بعد فترة توقف كبيرة من التوقف بسبب وباء كورونا، ونشر البلدوزر عبر حسابه على إنستجرام جانبا من أهدافه مع ويجان بتعليق الراحل حمادة إمام نجم الزمالك الأسبق والمعلق الكروى الشهير.

وبدأ زكى مسيرته بفريق المنصورة الرياضي، ليتألق بقميص الفريق، وينتقل لفريق إنبى البترولى عام 2003 بمقابل مادى تخطى المليون جنيه حينها، وتوهج البلدوزر بقميص الفريق البترولي، وانتقل للزمالك موسم 2005 بعد صراع شرس بين القطبين على ضمه، وقدم عمرو زكى مستويات رائعة مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر، حتى وافقت إدارة ناديه على انتقاله لفريق ويجان الإنجليزى على سبيل الإعارة.

فى إنجلترا تحدث عنه الجميع، وسجل 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه للقاع، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة، ليتخلى عنه الفريق الانجليزي.

عاد البلدوزر للزمالك وقدم مستوى متواضعا، لينتقل على سبيل الإعارة لفريق هال سيتى الانجليزي، ثم فريق الرجاء المغربى الذى فسخ عقد إعارته بالتراضي.

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أنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضي.

وحقق فريق أستون فيلا، الذى يضم بين صفوفه الثنائي المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، رقما سلبيا تاريخيا فى الدوري الإنجليزي، بعد تعادله السلبى، مساء الأربعاء مع ضيفه فريق شيفيلد يونايتد، فى المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 28 من البريميرليج، التى عادت منافساته، بعد توقف طويل، دام لأكثر من 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأصبح فريق أستون فيلا، أول فريق فى تاريخ الدوري الإنجليزي، يصل إلى 100 مباراة تعادل سلبى، بعد تعادله مع فريق شيفيلد يونايتد، بدون أهداف.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصرى محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدى، مع أستون فيلا، فى الشوط الثانى، حيث دخل تريزيجيه بداية من الدقيقة 69، بديلا لأنور الغازى، بينما شارك المحمدى، فى الدقيقة 76 بديلا للاعب إرزى كونسا.