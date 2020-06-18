شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عامر: الإنتاج الحربى جاهز لعودة الدورى بعد تعهدات عمرو الجناينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه جاهز لعودة مسابقة الدورى بعد الجلسة المثمرة التى جمعته بعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والتعهدات التى حصل عليها لإنهاء كل التحفظات للنادى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نوجه جزيل الشكر للجناينى، فقد لمسنا استعدادات جدية لعودة النشاط ودراسة لكل التحفظات التى طرحناها، ووجدنا ردودا مقنعة، لذا سنبدأ الاستعداد لعودة بطولة الدورى على الفور".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "لم يسألنا أحد فى الجلسة عن رأينا فى عودة النشاط الكروى من عدمه فهذا قرار دولة وعلينا الالتزام به وتحمل مسئوليتنا تجاه الوطن فى هذه الأزمة الطارئة، الجناينى تعهد لبعض الأندية التى تعانى من عدم تواجد محترفيها بعودتهم على مسئوليته الخاصة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى ".

وتابع أشرف عامر، "أبلغنا رئيس اللجنة الخماسية بأن الأندية لن تتكلف أية أعباء إضافية مادية، وأنه لن تكون هناك معسكرات طويلة لاستنئاف مباريات الدورى، كما أخطرنا أن الاتحاد سيتولى تطبيق الاحتياطات الطبية وإجراء المسحات والتحاليل لكافة عناصر اللعبة وبالتالى وافقنا لأن كل تحفظاتنا كانت تتلخص فى هذه النقاط الاعباء المادية الاضافية والاحتياطيات الطبية".

وتابع رئيس الإنتاج الحربى، "وعدنا الجناينى بأن تطول فترة إعداد اللاعبين وأن المسابقة لن تبدأ فى 25 يوليو المقبل ستكون بعد هذا الموعد بعد عزمه مناقشة الأمر مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد تمتد للأسبوع الأول من أغسطس المقبل، وهو ما يمنحنا فرصة أكبر للإستعداد على المستوى الفنى وهذا أمر رائع".

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وعن فكرة تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة قال عامر، "لم نناقش الأمر من الأساس فى ظل ترحيب الإنتاج الحربى باستكمال المسابقة بعد إزالة التحفظات السابقة التى كان مثار اعتراضنا ".

وفى وقت سابق، قال اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، إن ناديه كان صاحب خطوة استباقية عن أندية الدورى حينما ناقش اللجنة الخماسية بعوائق عودة المسابقة منذ شهر، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "تحدثنا مع اللجنة الخماسية منذ شهر بوجود صعوبة فى بعض الأمور الخاصة بعودة النشاط الكروى، لاسيما إن خزائن الأندية المصرية لن تتحمل نفقات إقامة معسكرات طويلة لاستكمال مباريات الدورى هذا الموسم".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "نفقات معسكر واحد ليلة المباريات يكلف خزائن الأندية مبالغ كبيرة، فماذا سنفعل لو قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة معسكرات طويلة لاستكمال مباريات المسابقة، فنحن حينها سنكون أمام مبالغ طائلة من يتحملها، فضلا عن التخوف من وقوع ضحايا لأطراف اللعبة ومطالبة بتعويضات كلها أمور لابد من حسمها قبل اتخاذ قرار نهائى بعودة المسابقة".

وتابع أشرف عامر، "نؤيد عودة الدوري وعدم إلغاء البطولة، ولكن مع وضع نظام لا يضر الأندية ويدمر ميزانياتها، لاسيما أن الأندية تعانى فى الأساس من أزمات مالية بالجملة منذ توقف النشاط الكروى من رواتب لاعبين وأجهزة فنية وموظفين دون موارد مالية تعينها على تحمل هذه الأوضاع ".

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .