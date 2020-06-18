شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إعارة لاعب وبيع الثانى فى مفاوضات سيسيه ورفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إدارة الزمالك إعادة التفكير مرة أخرى بشأن موقف بيع الثنائى رزاق سيسيه واحمد رفعت، لاعبى الفريق المعارين إلى الاتحاد السكندرى، وذلك بعد تمسك إدارة الاتحاد السكندرى ببقاء الثنائى مع زعيم الثغر لموسم مقبل عقب تألقهما الموسم الحالى واصبحا من الاعمدة الرئيسية للاتحاد السكندرى .

وتدرس إدارة الزمالك بيع أحد اللاعبين وإعارة الآخر للاتحاد السكندرى، بعدما تمسك محمد مصيلحى رئيس نائب الاتحاد السكندرى بفتح خط مفاوضات جديد مع نظيره مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بشان التعاقد مع الثنائى رغم رفض الزمالك، وكان آخرها قيام محمد مصيلحى بفتح المفاوضات مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الهواء فى مداخلة بقناة الزمالك طلب خلالها ضم أحمد رفعت وسيسيه لصفوف الاتحاد بتجديد إعارتهما، وهو ما يرفضه الزمالك، حيث أكدت إدارة النادى أنها لن تجدد إعارة الثنائى وستلجأ للبيع النهائي، إلا أن إلحاح محمد مصيلحى ونظرا للعلاقات القوية التى تجمع الناديين وإدارتهما فإن الزمالك بدأ فى التفكير بإعارة لاعب وبيع الآخر.

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فى سياق مختلف، كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تفاصيل المذكرة التى أعدتها بعض الأندية فيما يتعلق بمستقبل بطولة الدورى فى الموسم الحالى، وقال مرتضى، "المذكرة تتضمن أن الموسم الحالى كأنه لم يكن ولم تتضمن وضع أى شىء فيما يتعلق ببطل الدورى".

وأضاف رئيس الزمالك، "الأمر يتعلق أيضًا بدورى الدرجة الثانية وصعود الأول من كل مجموعة إلى الدورى الممتاز"، موضحا أن "فرج عامر كان من أول الأشخاص الذين طلبوا إلغاء الدورى لكن موقفه مع النادى الأهلى حاليًا".

وواصل مرتضى منصور، "جلستى مع وزير الرياضة كانت السبب فى تغيير لهجة اللجنة المؤقتة للاتحاد المصرى لكرة القدم مع الأندية اليوم"، موضحا أن الوزير تفهم موقف الأندية التى تطلب عدم استمرار الدورى.