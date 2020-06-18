شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تجبر بيراميدز على تجديد إعارة كينو فى الدورى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس إدارة نادى بيراميدز حاليا تمديد تعاقد البرازيلى ماركوس كينو، لاعب الفريق المُعار لنادى الجزيرة الإماراتي، من أجل تفادى الخسائر المادية التى قد تٌلحق بالنادى جراء بيعه فى الوقت الراهن، وكذلك الخسائر التى قد تُلحق باللاعب، خاصة فى قيمته التسويقية وراتبه الذى سيتقاضاه من النادى الجديد على خلفية هبوط أسعار اللاعبين فى الوقت الحالى بسبب جائحة فيرس كورونا.

وفتحت إدارة الفريق حالياً باب التفاوض مع كينو، الذى سينتهى تعاقده مع الفريق السماوى بنهاية الموسم المقبل، لتمديد تعاقده لمدة موسم آخر، ليصبح مرتبطًا بعقد لمدة موسمين مع بيراميدز، مع تجديد إعارته لنادى الجزيرة الإماراتى أو أى فريق آخر فى الموسم الجديد، لحين تمكن إدارة بيراميدز من تسويق اللاعب بسعر جيد، وعدم الاضطرار لبيعه بثمن "بخس" فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها معظم أندية العالم.لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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وبحسب مصادر فإن تأجيل الاستغناء عن خدمات اللاعب بشكل نهائي والانتظار للموسم الجديد، شرط أن يوافق اللاعب على تمديد تعاقده، حتى تتمكن الإدارة من تسويقه بأعلى سعر ويربح النادى واللاعب من تلك الصفقة، حيث سيتم إغراء اللاعب بالحصول على مقابل مادى أكبر فى حال وعدم الرحيل فى الوقت الحالى والانتظار لحين تحسن الحالة الاقتصادية لبعض الأندية ومن ثم بيعه بسعر مناسب.

وقالت صحيفة "Uol" البرازيلية، إن نادى مينيرو أتلتيكو البرازيلى توصل خلال المفاوضات مع بيراميدز للتعاقد مع كينو فى الموسم المقبل، وقدم عرضا بقيمة ثلاثة ملايين يورو من أجل ضمه بداية من الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن بيراميدز طلب 10 ملايين يورو للتنازل عن ماركوس كينو نهائيا إلا أن الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها جميع الأندية فى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا قد تخفض قيمة اللاعب البرازيلى.. فهل تضطر إدارة نادى بيراميدز لتخفيض تسعرية بيع كينو بعد تلك الظروف.