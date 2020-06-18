شكرا لقرائتكم خبر عن من التيك توك إلى حفلات الزفاف والبحر.. كيف كسر الرياضيون ملل الحظر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فترة حظر كورونا استغلال الرياضين أوقاتهم الاستغلال الأمثل لكسر الملل، ولكن يبدو أن التيك توك أصبح ليس الوسيلة الوحيدة لكسر الملل و لكن شغف فيديوهات التيك توك قل بصورة كبيرة بعد اللجوء إلى حفلات الزفاف وإتجاه البعض الأخر إلى السفر للساحل الشمالى .

وشهد التيك توك فى بداية الحظر ظهور عدد من النجوم الرياضيين، أمثال رمضان صبحى وإبراهيم سعيد و عصام الحضرى و محمد عمارة وغيرهم .

ومن أبرز الرياضيين اللذين أبدعوا فى التيك توك فى بداية الحظر اللاعب مصطفى محمد نجم الزمالك الذى كسر ملل الحظر بالإحتفال بحفل زفافه و السفر إلى العين السخنة ، لا سيما و مثله محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الذى ظهر بأكثر من فيديو تيك توك فى بداية تعليق النشاط بصحبة المشجع الأهلاوى أمح ، قبل أن يكسر الملل بالسفر مع صديقه صالح جمعة إلى الساحل الشمالى .

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و يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد هدنة فى وسائل كسر الملل سواء فى حفلات الزفاف أو السفر إلى الساحل من أجل التركيز فى التدريبات المنزلية لرفع الحمل البدنى خاصة بعد إعلان عودة التدريبات و استئناف النشاط 25 يوليو القادم ، بعدما اختفوا ايضا من على التيك توك و لعب البابجى و البلاى ستشين التى ظهرت فى أول الحظر .