شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يخطط لعودة النشاط بمسابقات الحافز الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن التخطيط لعودة نشاط الاتحاد بمسابقات الحافز الرياضى فقط، نظرا لضيق الوقت والإعداد للموسم الجديد، مشيرا إلى أن خطط الاتحاد جاهزة من قبل الإعلان عن خطة وزارة الشباب والرياضة عن عودة النشاط تدريجياً.

وقال التهامى، إن الاتحاد سيلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، مؤكداً أنه يعتبر نفسه اتحادا محظوظا نظرا لأن المدير الفنى للمنتخب طبيب ويعلم جيدا كيفية تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار رئيس اتحاد الريشة الطائرة إلى التخطيط لشراء جهاز قياس الحرارة للاعبين قبل العودة إلى التدريبات مجددا من أول يوليو، فى ظل خطة الإجراءات الاحترازية التى يسعى الاتحاد لتطبيقها للوقاية من فيروس كورونا، وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد جاهز بخطط منظمة من حيث الإجراءات الاحترازية فى التدريبات أو المنافسات .

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ويعد نشاط الريشة الطائرة من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى فى مؤتمر شرح خلاله خطة عودة النشاط تدريجيا .

وأكد الدكتور أشرف صبجى وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وكشف هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة عن تسليمه خطة تتضمن 3 معسكرات خارجية للجنة الأولمبية فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو التى تم تاجيلها إلى يوليو 2021 ،حتى يكون اللاعبين جاهزون من خلال هذه الخطة لتحقيق الأهداف التى وضعها الاتحاد بالاتفاق مع اللجنة الأوليمبية التى عقدت اجتماعات مع جميع الاتحادات فى الفترة الماضية من أجل تجهيز برنامج إعداد للاعبين لمدة 12 شهرا يكون كافيا لتجهيز اللاعبين بعد استئناف النشاط الرياضى عقب الانتهاء من أزمة كورونا.