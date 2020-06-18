شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح لجمهور الزمالك العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد صحيفة الخليج 365 تقديرها واحترامها لجمهور نادي الزمالك العريق، ويتفهم مجلس تحرير الصحيفة حالة الغضب التي تسببت فيها بعض الكلمات غير المقصودة فى مقال الكاتب الزميل محمد الدسوقي رشدي، والتى وردت فى مقال لا علاقة له مطلقاً بالرياضة أو الأندية أو بجماهير الكرة المصرية.

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وبعد مشاورة بين أعضاء مجلس التحرير حول أثر هذه الفقرة على جمهور له كل الحب والتقدير، ونادي له كل الاحترام من الخليج 365، ونتعامل مع أخباره بتقدير في إطار من الحيادية بين جميع الأندية، فقد قرر مجلس التحرير حذف هذه الفقرة من المقال احتراماً لجمهور الزمالك.

ويؤكد مجلس تحرير الخليج 365، حرصه على احترام جمهور نادى الزمالك، أحد قلاع الرياضة المصرية، ومجلس إدارته بقيادة المستشار مرتضى منصور، والذى تربطه علاقة مع الخليج 365 قائمة على التعاون والتفاهم المشترك دائما.