توضيح لجمهور الزمالك العزيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد صحيفة الخليج 365 تقديرها واحترامها لجمهور نادي الزمالك العريق، ويتفهم مجلس تحرير الصحيفة حالة الغضب التي تسببت فيها بعض الكلمات غير المقصودة فى مقال الكاتب الزميل محمد الدسوقي رشدي، والتى وردت فى مقال لا علاقة له مطلقاً بالرياضة أو الأندية أو بجماهير الكرة المصرية.
وبعد مشاورة بين أعضاء مجلس التحرير حول أثر هذه الفقرة على جمهور له كل الحب والتقدير، ونادي له كل الاحترام من الخليج 365، ونتعامل مع أخباره بتقدير في إطار من الحيادية بين جميع الأندية، فقد قرر مجلس التحرير حذف هذه الفقرة من المقال احتراماً لجمهور الزمالك.
ويؤكد مجلس تحرير الخليج 365، حرصه على احترام جمهور نادى الزمالك، أحد قلاع الرياضة المصرية، ومجلس إدارته بقيادة المستشار مرتضى منصور، والذى تربطه علاقة مع الخليج 365 قائمة على التعاون والتفاهم المشترك دائما.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.