شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أية مدنى سفيرة مصرية فى الأولمبية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعد أية مدنى سفيرة للرياضة المصرية في المحافل الدولية ، واللجان الأولمبية ، حيث أنها تتقلد منصب عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية ، ثم رئيسا لها، بجانب اختيارها ضمن الجنة التي شكلها الأولمبية الدولية للاشراف على الملاكمة في اولمبياد طوكيو 2021 ، والتي تتكون من 4 أعضاء من بينهم أية مدنى .

ولدت أية مدنى يوم 20 نوفمبر من عام 1988 ، بدأت مسيرتها الرياضية في لعبة الخماسى الحديث ، حصلت آية على بطولة العالم في الخماسي الحديث للناشئين عامي 2006 و2008 ، كما شاركت في أولمبياد أثينا وكانت أصغر لاعبة في البعثة الأوليمبية المصرية ، وحصلت أيضًا على لقب أول لاعبة خماسي حديث مصرية تصل إلى الأولمبياد في تاريخ الألعاب الأوليمبية.

أية مدنى تم إختيارها ممثلة عن قارة أفريقيا فى اللجان الخاصة بالإتحاد الدولى للخماسى الحديث لوضع تصور واعتماد ‏التغييرات المطلوبة فى تطوير رياضة الخماسى الحديث على مستوى الدورات ‏الأوليمبية للكبار و الدورات الأوليمبية للشباب.

وأعلنت مدنى خلال الساعات الماضية أنها حققت بطولات عالمية كثيرة ما رشحها لتقلد بعض المناصب الإدارية الكبيرة، أبرزها ترشيحها إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطاب، بسبب ثقته بها بعد نجاحها فى التمثيل المشرف لمصر.

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وأضافت مدنى أنها استطاعت بعد عام واحد الدخول فى لجنة شئون اللاعبين ثم أصبحت رئيسة لتلك اللجنة، لافتة إلى أنها نجحت فى أن تكون عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولى فى الخماسى الحديث، ثم عضوا بمجلس إدارة نادى الشمس، حتى تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2017



البطلة اية مدنى



اللاعبة فى احدى البطولات



اية مدنى فى منتدى شباب العالم



اية مدنى واسرتها



اية مدنى والسيلفى



اية مدنى

اية مدنى



بطلة الخماسى



فرحة الميدالية



فى احد المؤتمرات



مدنى فى احد المؤتمرات



مدنى مع محمد شعبان



مع الحلقات الاولمبية



