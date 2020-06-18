شكرا لقرائتكم خبر عن عادل طعيمة لـ سوبر كورة: الأهلى لن يقف على فايلر.. ورمضان صبحي مش أقل من صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عادل طعيمة، نجم الأهلي السابق، على قرار عودة النشاط الرياضي بالتأكيد أن الرياضي مثل السمكة التي يصعب عليه العيش خارج الماء، لاسيما أن النشاط متوقف منذ اكثر من ثلاثة شروط، بخلاف ان القرار تم اتخاذه من مسئولي الدولة، الذين درسوا الموقف بشكل جيدن ولا يصح أن يتم استطلاع الأندية فيه.

وقال طعيمة في حوار لـ"سوبر كورة"، لا توجد أزمة من الأساس بخصوص ملف نادي القرن، ومن يحاول افتعال أزمة قد يستبب فى أن نكون أضحوكة في الخارج، خاصة الاتحاد الدولي والأفريقي ويعرض نفسه للعقوبات من الكاف، بخلاف توجيه التهم للآخرين وكأن الجميع يوجد عليهم "سيديهات"... لقراءة الحوار كامل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

Advertisements

ما رأيك فى قرار عودة الدوري؟

الوضع الطبيعي عودة النشاط، لأن حياة الرياضي أشبه بالسمكة والتي يصعب عليها العيش خارج المياه، والأشخاص المرتبطين بالرياضة من الصعب أن تبتعد عن النشاط وتتواجد بعيدا عن الماء لأكثر من 3 شهور ، الجميع يسعى انها يعيش ولكن للأسف البعض يركزون على ناديين او ثلاثية يرفضون عودة النشاط وهؤلاء الرافضين ليس لديهم أمل في البقاء بالدوري .

ولكن الزمالك يتزعمهم ولا يواجه شبح الهبوط؟

من يدير الكرة ليس الأهلي والزمالك ، هناك دولة من رئيس وزارء ووزيري الرياضة والصحة واللجنة الخماسية، ولا يوجد من يقرر ذلك غير الدولة، مثلما يحدث في أوروبا ، ولا يأخذون رأي مدرب أو نادي ، لأنه قرار دولة تدرس الموقف بشكل جيد وعندما تأخذ القرار تكون قد اتخذت القرار المناسب، وهناك أندية لها مصلحة شخصية ترغب في فرضها على المصلحة العامة، وهناك 7 أندية مهددين بالهبوط وليس لديهم ثقة في انفسهم وهناك أندية ليس لديهم فرصة للمنافسة، وهناك أندية ترغب في عودة الدوري مثل المقاولون العرب عالأن موقفه جيد بالدوري، وهناك سموحة وانبي وسموحة وبيراميدز يرغبون في استمرار الدوري، ومن يفكر في الغاء الدوري التاريخ سيحاسبه لأنها يرغب في غلق بيوت 5 مليون مواطنين يكسبون رزقهم من هذه الصناعة ، وفي النهاية لن يؤخذ برأيهم.