"أهلاوي يحلم باللعب بجوار صلاح".. من هو طاهر صفقة الأهلي المنتظرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

دخل النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبي للتعاقد معه في فترة الانتقالات القادمة.

وقال محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب منه التعاقد مع طاهر كاشفاً أن اللاعب رحب تماما بفكرة اللعب للأهلي ولو لموسم .

فمن هو طاهر؟

1- يبلغ طاهر من العمر 23 عاماً حيث إنه من مواليد الـ 7 من مارس لعام 1997 ويبلغ طوله 186سم ويشغل مركز المهاجم الصريح وكل مراكز ما خلف الهجوم بالإضافة إلي الوسط المهاجم وهو لاعباً في المنتخب الأوليمبي وسبق أن انضم لمنتخب مصر الأول في عهد المكسيكي خافير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة.

2- بدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى الجزيرة مع عمرو أبوالمجد المشرف على قطاع الناشئين وقتها، وانتقل للعب فى المركز الأولمبى بالمعادى تحت قيادة أيمن يونس.

3- يدين طاهر بالفضل إلي سيد السقا، نجم الإسماعيلى السابق، إلى المقاولون العرب، الذي أكتشفه ونقل للمقاولون العرب بتوصية حيث إنه كان يرتبط بعلاقة شخصية مع ريعو رئيس قطاع نادى المقاولون وقتها.

4- ذهب طاهر إلي اختبارات نادي المقاولون العرب بقميص الأهلي ليسأله ريعو "هل تود اللعب للأهلي؟" فرد اللاعب وقال :نعم، اللعب للأهلي حلم الطفولة.

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5- محمد رضوان المدير الفني الأسبق للمقاولون صعده للفريق الأول منذ أن كان عمره 16 ثم استمر مع حسن شحاته ومحمد عودة.

6- في صيف 2016 خاض تجرية احتراف في دوري الدرجة الثانية في فرنسا واستعاره نادي لوهافر من المقاولون العرب بناء على توصية من الأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر الأسبق .

7- قال طاهر (الذي يتحدث الفرنسية بطلاقه) لموقع النادي الفرنسي إن احترافه في دوري الدرجة الثانية في فرنسا وتفضيل عرض لوهافر عن عروض دنماركية يرجع لاسم النادي الذي أخرج نجوماً على غرار بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد .

8- يحلم طاهر بالانتقال إلي ليفربول الإنجليزي للعب بجوار محمد صلاح كما يتخذ من ديفيد بيكهام مثلاً أعلى ويري أن ناصر ماهر نجم الأهلى المعار لسموحة هو أفضل لاعب في مصر واصفه بـ " كنز كبير" .

9- لعب طاهر في مشواره الكروي 86 مباراة سجل 11 هدف وصنع 9 وجميع أهدافه وصناعته للإهداف في بطولة الدوري الممتاز.

10- يقدر موقع "ترانسفير ماركت" المهتم بإحصائيات كرة القدم قيمته السوقية بـ (400 ألف يورو) ولكن نادي المقاولون طلب 10 مليون دولار للتخلي عنه بحسب تصريحات محمد عادل المشرف على الكرة بذئاب الجبل.