"مسحة لكل لاعب وعقوبة قاسية" .. كيف يفكر اتحاد الكرة في عودة الدوري وسط كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

وضعت اللجنة الخماسية لكرة القدم "الخطة الشاملة" لعودة النشاط الرياضي وبطولة دوري WE المصري بعد قرار الحكومة المصرية الأثنين الماضي.

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأثنين الماضي عودة النشاط الرياضي مع نشر بروتوكول لتعميمه على جميع الأندية .

ويقود محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم خطوات اللجنة الخماسية لتنفيذ قرار الحكومة والتي تبدأ من التحضير مع الأجهزة الطبية لجميع الفرق .

ووضعت اللجة الخماسية باتحاد كرة القدم ثلاثة محاور لتنفيذ قرار الحكومة وهي : (التجهيز والمراقبة والفحص) بالإضافة إلى عقوبات قاسية تصل إلى الاستبعاد من المسابقات.

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المراقبة

بعد انتهاء المرحلة الأولي التي يتم فيها التجهيز لاستئناف النشاط والتعريف بالإجراءات الاحترازية تبدأ مرحلة المراقبة والمتابعة عن طريق تشكيل لجان طبية تمر على الأندية لتدوين الملاحظات حول الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة.

وتشمل المراقبة مباريات بطولة دوري WE المصري الذي وضعت الحكومة موعداً مبدئياً له في الـ 25 من يوليو القادم من أجل استئنافه حيث اعتمدت اللجمة الخماسية قرار سلطان بتعيين مراقب طبي لكل مباراة أسوة بتعيين مراقب من لجنة المسابقات والحكام.

الفحص

المرحلة الثالثة التي وضعها اتحاد الكرة هي فحص اللاعبين في التدريبات والمباريات عن طريق قياس درجات الحرارة بشكل مستمر وفي حالة الشك سواء درجة الحرارة أو شكوى اللاعب من أعراض يخضع لمسحة على أن يتم استبعاد من يثبت إصابته وعزله مباشرة.

تحت الدراسة

وتدرس اللجنة الخماسية توفير مساحات طبية لجميع اللاعبين قبل المباريات بالإضافة إلى إنشاء قاعد بيانات لجميع اللاعبين حول حالتهم الطبية عن طريق فحوصات يخضوا لها.

وتخضع جميع المعاير إلى التقييم حيث من الممكن إضافة اجراءات جديدة حال وجود بعض الصعوبات وفقاً للتطورات الخاصو بالوباء في مصر.