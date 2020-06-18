جوارديولا عن إصابة جارسيا: كان واعيًا عندما غادر الملعب.. وقد يلزم المستشفى للفحوصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الكتالوني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن الإصابة التي تعرض لها لاعب السيتزنز إيريك جارسيا خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي.

وعادت الحياة لكرة القدم في إنجلترا أمس الأربعاء بعد توقف دام حوالي 3 أشهر بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.

والتقى مانشستر سيتي مع منافسه أرسنال في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 لبطولة بريميرليج، ونجح الفريق السماوي في الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وشهدت الدقيقة 80 من عمر المباراة، التحام قوي بين إيريك جارسيا وزميله الحارس البرازيلي إيدرسون في إحدى الكرات المشتركة، نتج عنها سقوط البالغ من العمر 19 عامًا على الأرض.

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وعبر الموقع الرسمي للنادي، قال جوارديولا عقب المباراة: "نحن قلقون على حالة جارسيا، كان واعيًا عندما غادر ملعب المباراة، لكنه سيخضع لعدة اختبارات اليوم الخميس لأن الركلة كانت خطيرة".

وأضاف بيب: "سنفعل كل شئ حتى نطمأن على حالته الصحية، أعتقد أنه قد يبقى في المستشفى ليوم أو اثنين".

وتابع: "لقد قدم مباراة جيدة، لم يكن من السهل اللعب ضد أوباميانج لاعب ارسنال".

جدير بالذكر أن ثلاثية مانشستر سيتي في مرمى أرسنال حافظت على مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كوصيف برصيد 60 نقطة وبفارق 22 نقطة عن ليفربول المنفرد بالصدارة.