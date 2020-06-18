رياضة | مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة الفريق الملكي لمواجهة فريق فالنسيا مساء الغد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في إطار الأسبوع التاسع والعشرين بالدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد استأنف مبارياته بالليجا بفوز هام على إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة فالنسيا على النحو التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا، ألتوبي.

Advertisements

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، مارسيلو، فيرلاند ميندي، خافي هيرنانديز.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، خاميس رودريغيز، إيسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيمة، جاريث بيل، ماركو أسينسيو، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس.

وسيدخل ريال مدريد مباراة فالنسيا وهو في المركز الثاني برصيد 59 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة الذي فاز الثلاثاء الماضي على ليجانيس 2-0

