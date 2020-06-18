رياضة | تفاصيل جديدة حول حادث وفاة أسطورة السلة الأمريكية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة حول حادث وفاة أسطورة السلة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محققون فيدراليون، عن تفاصيل جديدة في وفاة نجم السلة الامريكية كوبي براينت.

وأكد المحققون، أن الضباب الكثيف ربما أربك طيار الهليوكوبتر التي تحطمت خارج لوس أنجلوس في يناير الماضي، بحادث مقتل كوبي براينت لاعب كرة السلة الشهير وابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين.

وأضاف المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، أن الطيار أرا زوبايان، أبلغ مسؤولي الحركة الجوية أن الهليوكوبتر في طريقها للخروج من ضباب كثيف، بينما كانت في واقع الأمر تنحدر قبل اصطدامها بالأرض بالقرب من كالاباساس.

وأوضح المجلس، الذي لم يصدر تقريره النهائي بشأن حادث 26 يناير/ كانون الثاني، أن الطيارين ربما يشعرون بالارتباك بشأن سرعة الطائرة وحركاتها حينما لا يرون السماء أو المنطقة المحيطة، ما يسبب ما يسمى "بالارتباك المكاني".

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وتابع المجلس الوطني "بدون التحقق من الوضع المحيط أو الانتباه لحركة الهليكوبتر فالمكان الواقعي والزوايا يمكن أن يساء فهمها".

وتوفي زوبايان في الحادث.

وكان أحد أعضاء المجلس الوطني أبلغ الصحفيين بعد الحادث، أن الضباب الذي أدى إلى تقييد الرؤية سيكون محور التركيز خلال التحقيقات.

وفي فبراير قال المجلس الوطني إن محرك الطائرة لم تكن به "مشكلة ميكانيكية خطيرة" يمكن أن تساهم في فهم ما حدث.

وكان براينت، الفائز باللقب خمس مرات مع لوس أنجلوس ليكرز، في طريقه مع ابنته وسبعة أشخاص آخرين لمباراة كرة سلة للفتيات، قبل أن يقع الحادث الذي تسبب في صدمة لجماهير الرياضة حول العالم.