رياضة | يوفنتوس يرفض ذبح كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرفض ذبح كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف فابيو باراتيسي المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بأهمية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالنسبة لفريق السيدة العجوز مهما كبر سنه أو ارتفع سعره بين جميع لاعبي العالم رغم انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وقال باراتسي لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" حول شراء رونالدو مقابل أكثر من 100 مليون يورو: "كريستيانو لاعب مختلف عن الآخرين فهو يحقق إيرادات هائلة وهو بمفرده يمثل علامة تجارية ضخمة تكاد تكون بحجم نادي يوفنتوس الإيطالي وعدد آخر من اللاعبين".

كان كريستيانو رنالدو قد انضم إلى يوفنتوس من فريق ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2018 في صفقة قدرت 112 مليون يورو في ذلك الوقت حتى نجح الدون البرتغالي في قيادة السيدة العجوز إلى الفوز بالدوري الإيطالي وكأس السوبر.