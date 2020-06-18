رياضة | بالتفاصيل.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا المتبقية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا المتبقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، موعد استئناف مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد مسئولو اليويفا، ان بطولة دوري الأبطال ستستكمل بنظام "بطولة مصغرة" في لشبونة اعتباراً من 12 أغسطس .

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وأشار الاتحاد على هامش اجتماع للجنته التنفيذية بدأ اليوم، إلى أن المسابقة القارية ستقام اعتباراً من الدور ربع النهائي، بموجب أدوار إقصائية من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية التي ستستضيف المباراة النهائية في 23 أغسطس .

إلى ذلك، ستستكمل المسابقة الثانية للأندية، أي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بنظام مماثل في أربع مدن ألمانية أبرزها كولن، على أن يقام النهائي في 21 أغسطس .