رياضة | مدافع باريس سان جيرمان مطلوب في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدافع باريس سان جيرمان مطلوب في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع خوان بيرنات ظهير أيسر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة باعتباره البديل المثالي للاعبه جوردي ألبا الذي كبر سنه وقل مجهوده رغم توقف الموسم الحالي والدوري الإسباني بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن خوان بيرنات ضمن خيارات الفريق الكتالوني لتعزيز مركز الظهير الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية كبديل قوي لجوردي ألبا خاصة أن بيرنات يمتاز بقدراته الهجومية والدفاعية المتزنة.

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وتعاقد باريس سان جيرمان مع بيرنات صاحب الـ 27 عاماً في صيف 2018، قادماً من نادي بايرن ميونيخ الألماني وأعاد لاعب فالنسيا السابق اكتشاف نفسه وقدم مستويات مميزة خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاختراق والمهارة في الجانب الهجومي الأمامي.