شكرا لقرائتكم الأهلي يوافق علي إقامة الدوري الجديد بنظام المجموعتين.. والجبلاية ترفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اجتماعات أندية الدوري الممتاز مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدوري، اقتراح اأاندية بأن ينتهي الدوري الحالي في شهر اكتوبر أو نوفمبر، علي أن يقام الدوري في الموسم المقبل بنظام المجموعتين وهو ما وافق عليه النادي الأهلي ممثلا في محمود الخطيب رئيس النادي خلال اجتماعه مع الجبلاية ظهر الثلاثاء ، بحيث ينتهي الدوري الجديد في شهر يونيو أي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ .

في المقابل، رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة هذا الاقتراح من حبث المبدأ ، وتمسكت بإقامة الدوري الجديد بشكله العادي إلا إذا اضطرت اللجنة لهذا الامر وأصبح هو الخيار الوحيد قبل انطلاق الموسم الجديد .

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ورفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تهديد أكثر من ناد بالدوري الممتاز بعدم خوض مباريات مسابقة الدوري العام حال استئنافها يوم 25 يوليو المقبل كما تم الاعلان مؤخرا من جانب وزير الرياضة ، و أوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن الاجتماعات التي تتم حاليا مع الأندية هدفها مناقشة أي مشكلات تواجه الأندية من اجل عودة الحياة للنشاط الرياضي ، وفي حالة تعنت الأندية وإصرارها علي عدم خوض مباريات الدوري سيتم تطبيق اللوائح عليها واعتبارها منسحبة من البطولة.

حددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدي أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

وكشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.