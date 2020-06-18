شكرا لقرائتكم خبر عن الأفارقة الرحالة بين أندية الدورى المصرى .. انطوى وكوفى ومنسواه وأركو أشهرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم الدورى المصرى عدد كبير من اللاعبين الأجانب سواء فى الدرجة الأولى أو القسم الثانى ، لكن هناك عدد منهم تنقل بين أكثر من نادى وكان له أكثر من تجربة منها الناجحة والتى جعلته ينضم لمنتخب بلاده ، او التى لم يظهر فيها بشكل قوى .

ويحبز عدد من مجالس إدارات أندية الدورى التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات فى الدورى للإستفادة منهم وخاصة فى مركز المهاجم حتى يكون مطعمًا بالخبرات ويستطيع هز شباك المنافسين .

نرصد فى التقرير التالى أهم اللاعبين الذين انتقلوا بين أكثر من نادى فى الدورى :-

انطوى

من أغرب المهاجمين الأفارقة الذين مروا على النادى الأهلى ، انتقل للأخير بعد موسم وحيد قضاه مع الشباب السعودى وكان هداف الدورى مع الإسماعيلى إلا أنه لم يظهر بالشكل القوى مع الأهلى ليقرر مسئوليه رحيله لينتقل لمصر المقاصة ويسطر تاريخا جديدا باسمه مع أبناء الفيوم ، لينتقل إلى بيراميدز ويصبح هداف الفريق أيضا ويصبح فى الوقت الحالى أكثر اللاعبين الأفارقة إحرازا للأهداف بالدورى المصرى .



تشيرنو

تشيرنو

بدأ السيراليونى تشيرنو مشواره الكروى بالدورى مع القناة وتألق لاكثر من موسم مع أبناء الإسماعيلية ، لينتقل بعدها إلى الأهلى ، إلا أن تجربته لم تكن ناجحة بالشكل الكافى بعدما دخل فى صدام مع مانويل جوزيه ، ليرحل بعدها وينتقل بين أكثر من نادى مثل المصرى والإتحاد السكندرى والألومنيوم ، إلا أن تجربته مع زعيم الثغر لا تنسى فى مشواره بالدورى .



بوبا منسواه

بوبا منسواه

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لعب المهاجم النيجيري بوبا منسواه، لأكثر من نادٍ في الدوري المصري، حيث بدأ مشواره مع فريق أسمنت أسيوط ولعب لأندية طنطا والمصري والمقاولون العرب واستطاع ترك بصمة جيدة مع الأندية التي لعب لها ، كما لعب بوبا لفريق اتحاد الشرطة الرياضي واستطاع أن يحصل معه على لقب هداف الدوري المصري موسم 2009-2010 برصيد 14 هدفا.

محمد كوفى

لعب البوركيني محمد كوفي لاعب قلب الدفاع ووسط الملعب لعدة أندية مصرية أبرزها الزمالك، بتروجت، المصري وسموحة.

تألق كوفي بشكل كبير ضمن صفوف بتروجت، ما جعله ينتقل للزمالك فحقق معه ثنائية الدوري والكأس، لكن تجربته لم تستمر طويلا ليرحل للإحتراف بالدورى السعودى ويعود بعدها للمصري البورسعيدي بناء على طلب حسام حسن المدير الفنى للفريق البورسعيدى آنذاك ، ثم انتقل لسموحة وحتى الآن يشارك مع الموج الأزرق .

بابا أركو

يعد الغاني أرنست بابا أركو من أكثر الأجانب الذين لعبوا في الدوري المصري، رغم أنه لم يكن له نصيب من التألق بين الفرق الكبرى .

شارك أركو مع الزمالك لفترة قصيرة، دون ترك بصمة، ثم لعب لأندية الإنتاج الحربي وسموحة وطلائع الجيش، وحقق مع الأخير النجاح الأبرز له حيث توج بلقب هداف الدوري المصري موسم 2008-2009.