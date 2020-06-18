شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. مسعد نور يخطف تعادل قاتل للمصري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح فريق المصري البورسعيدي في خطف تعادل مثير من الزمالك بهدفين لمثلهما في موسم 80 / 81 بفضل تألق الراحل مسعد نور، وهو الذى سجل هدف رائع لفريقه فى شباك نادى الزمالك ليتعادل للفريق البورسعيدى فى الثوانى الأخيرة من المباراة التى انتهت 2-2، ليضيع المصري علي الزمالك نقطة في سباق الحصول علي لقب الدوري في هذا الموسم.

توفي مسعد نور نجم المصرى الأسبق عام 2011، وبدأ مسعد نور مشواره مع اللعبة فى ناشئى نادى بورفؤاد عام 1966 قبل عام واحد من حرب 1967 التى تسببت فى تهجير أهل بورسعيد استعدادا لمعركة التحرير.

انتقل بعدها لناشئى الزمالك طوال فترة التهجير، وزامل خلال وجوده بالقلعة البيضاء جيل فاروق جعـفـر وعلى خليل ومحمود الخواجة ومحمود سعد.

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ومع استقرار الأوضاع فى بورسعيد طلب مسعد نور من مسئولى الزمالك الاستغناء والانتقال لنادى مدينته النادى المصرى، مضحيا بالمزايا المادية الكبيرة التى كان يحظى بها فى الزمالك مقارنة بالمصرى فى ذلك الوقت.