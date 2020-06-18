شكرا لقرائتكم بيراميدز يدرس الإطاحة بـ"تشاتشيتش" لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يمر على تولى الكرواتى أنتى تشاتشيتش القيادة الفنية للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، سوى 5 أشهر و3 أسابيع، ومن بينهم فترة توقف طويلة لمسابقة الدورى الممتاز الذى مازال معلقًا بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، حيث كان تم الإعلان عن توليه المهمة بشكل رسمى يوم 27 ديمسبر 2019، ورغم قصر المدة التى عمل فيها المدرب الكرواتى مع الفريق السماوى إلا أن هناك اتجاه قوى داخل بيراميدز بانهاء التعاقد مع أنتى تشاتشيتش وجهازه المعاون الأجنبى فور انتهاء الموسم الجارى، ويضم الجهاز المعاون لأنتى تشاتشيتش كلاً من، المدربان المساعدان: ايميتسا سيرتيتش - أندروي فيرنشينا، مدرب حراس المرمى: دراجو كونديتش، مدرب: محمود فتح الله ، مدرب مساعد: عمرو مختار ، مدرب اللياقة البدنية: ليونارد صوفينا، محلل الأداء يوزو تاديتش.

ويمتلك تشاتشيتش سيرة ذاتية حافلة، حيث كانت آخر محطاته التدريبية قبل قيادة بيراميدز مع المنتخب الكرواتي، في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث حقق نتائج جيدة في البطولة، قبل الخروج أمام المنتخب البرتغالي الذي فاز باللقب، واستمر المدير الفني الكرواتي في قيادة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، قبل أن يتفق مع إدارة الاتحاد الكرواتي على الرحيل بعد التعادل مع فنلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، وسبق للمدير الفني لبيراميدز، خوض تجربة تدريبية لمدة ثلاث سنوات في ليبيا وحقق معهم نتائج طيبة للغاية، كما فاز مع فريق دينامو زغرب بالدوري الكرواتي.

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ورغم تلك السيرة الذاتية إلا أن الاتجاه الأقوى داخل إدارة بيراميدز حاليًا هو إنهاء التعاقد مع أنتى تشاتشيتش والاكتفاء بما قدمه مع الفريق، وذلك نظرًا لضخامة المقابل المادى الذى يحصل عليه المدرب وجهازه المعاون ويكبد خزينة النادى أموالاً باهظة، بخلاف شكوى العديد من اللاعبين من ضعف التدريبات وعدم وضع برنامج قوى يساعدهم على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية والفنية أو تطويرها، حيث قال البعض منهم "ما فيش عرق بينزل فى التمرين" كما تجد الإدارة أن المدير الفنى "متوسط" من الناحية الفنية ولم يساهم فى تطوير الفريق.

وتتجه نية مسئولو نادى بيراميدز للتعاقد مع مدير فنى وطنى، حيث تم رصد العديد من المدربين لدراسة سيرتهم الذاتية وتحديد أفضلهم للدخول فى مفاوضات رسمية معه حول إمكانية قيادة بيراميدز فى الفترة المقبلة، وعقب وضوح رؤية الموسم الحالى.