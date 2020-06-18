شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض وضع شرط جزائي في عقد طاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الأهلي وضع شرط جزائي في عقد شراء المهاجم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب بعد الاستقرار على ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم الهجوم الأحمر، وحصل الأهلي على توقيع طاهر بعدما شهدت الشهور الماضية مفاوضات واتصالات مُكثفة بين الأهلي واللاعب أسفرت فى النهاية عن توقيع نجم المقاولون العرب للقلعة الحمراء، وطلب طاهر محمد طاهر وضع شرط جزائي في تعقده يسمح له بالرحيل حال تلقيه عرض احتراف مميز وهو الأمر الذي تحفظت عليه لجنة التخطيط بالنادي واصرت على عدم وجوده، وفضل طاهر عرض الأهلي عن العروض الأخرى التي وصلته مؤخراً من أندية ليست كبيرة فى أوربا ومن أندية محلية أيضا.

ومن المقرر أن يفتح الأهلي خطوط اتصال خلال الفترة المقبلة مع إدارة المقاولون العرب لحسم الصفقة بشكل رسمي حتى ينتقل اللاعب للقلعة الحمراء، بعدما نال إعجاب الجهاز الفنى للأحمر بقيادة فايلر.

وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الماضي، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً ، ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.