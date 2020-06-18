جوارديولا يدافع عن أصحاب البشرة السوداء بعد لقاء مانشستر سيتي وأرسنال

دافع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عما يتعرض له أصحاب البشرة السوداء في السنوات الماضية .

وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز أمس الأربعاء على نظيره فريق أرسنال بثلاثة أهداف دون رد، في أول لقاء عقب استئناف مسابقات

وتحدث جوارديولا لوسائل الإعلام بعد المباراة قائلًا: "لقد حالفنا الحظ بتسجيل هدف في نهاية الشوط الأول، وكانت المباراة سهلة بعد إحراز الهدف الثاني، وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق عظيم".

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وعن أصحاب البشرة السوداء علق جوارديولا قائلًا: "أشعر بالحرج لطريقة معاملة أصحاب البشرة البيضاء لأصحاب البشرة السوداء في آخر 400 سنة، وربما تفهم الأجيال الجيدة أفضل منا وكل إشارة ستكون مهمة لصالح البشرية ويجب دعمهم".

واختتم جوارديولا حديثه عن الإصابات المحتملة للفريق، قائلاً: "علينا اختبار التشكيلة بعناية للمباراة المقبلة من أجل تجنب الإصابات، وشاهدنا هذا الأمر مع أرسنال، تعرضوا لإصابتين".