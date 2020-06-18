رياضة | الزمالك يتراجع عن ضم باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتراجع عن ضم باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو نادى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، لاسيما بعد توقف الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.

الزمالك يتراجع عن ضم باهر المحمدي

تراجعت إدارة الزمالك عن فكرة التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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وتحدثت تقارير صحفية عن رفض باهر المحمدي فكرة العودة من جديد لصفوف الزمالك في الموسم الجديد، فيما صرف مسئولوا الأبيض النظر عن ضم المدافع الدولي.

وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما أكدت توقيع الاعب على عقود الانضمام إلى القلعة الحمراء.

عودة النشاط الرياضي في مصر

وفي سياق متصل كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاثنين الماضي عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي في مصر تهميدا لاستئناف الدوري المصري، ومنها عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري على أن تستكمل البطولة المحلية في 25 يوليو المقبل.