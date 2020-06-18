رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة فالنسيا اليوم بالدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة فالنسيا اليوم بالدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم الخميس نادي ريال مدريد نظيره نادي فالنسيا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب سانتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره نادي فالنسيا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز بتعلق المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد ضد فالنسيا:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: رافاييل فاران، سيرخيو راموس، مارسيلو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، فينيسيوس جونيور، اسينسيو

في خط الهجوم: كريم بنزيما.