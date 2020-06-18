شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد على «ويليان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى فرنسى، الأربعاء، عن تواصل مانشستر يونايتد مع ممثلى البرازيلى ويليان، نجم تشيلسى، لبحث إمكانية إحضاره إلى أولد ترافورد فى صفقة مجانية.

وينتهى عقد ويليان (31 عامًا) مع تشيلسى بنهاية الموسم الجارى، وقرر الرحيل عن ستامفورد بريدج لعدم التوصل لاتفاق حول التجديد.

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ورفض ويليان قبول عرض تشيلسى بتوقيع عقد قصير الأجل، حيث أصر على تقديم عرض مدته 3 مواسم من أجل التجديد، وهو ما رفضه البلوز.

وبحسب مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، فقد اتصل مانشستر يونايتد باللاعب ووكيله كيا جورابشيان للتأكيد على اهتمامه بضم ويليان. ولفتت إلى وجود اهتمام أيضًا من جانب باريس سان جيرمان وريال مدريد بويليان، إلا أن الثانى يرفض أيضًا تقديم عرض مدته 3 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد يريد الاستفادة من إمكانيات ويليان وخبراته فى البريميرليج، لمساعدة أنتونى مارسيال وماركوس راشفورد وماسون جرينوود فى الهجوم. وفى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن فيروس كورونا، فإن التعاقد مع ويليان مجانًا، يعد فرصة مميزة لمانشستر يونايتد.