إبراهيموفيتش يثير أزمة في الدوري السويدي

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار النجم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالى، الجدل فى بلاده السويد، بعد اختراقه لقواعد البروتوكول الصحى، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، من خلال دخوله إلى غرفة خلع ملابس فريق هاماربى، الذى يمتلك نسبة من أسهمه، لتهنئة اللاعبين بعد فوزهم على فريق أوسترستوند، ضمن منافسات الدورى السويدى لكرة القدم.

وقالت صحيفة « Sportbladet» السويدية، إن إبراهيموفيتش خالف قواعد البروتوكول الصحى لفيروس كورونا المستجد، بعد دخوله لغرفة خلع ملابس فريق هاماربى، لتهنئة اللاعبين بالفوز على فريق أوسترستوند، فى بطولة الدورى.

أضافت الصحيفة، أن البروتوكول الصحى، يسمح فقط بدخول اللاعبين والجهاز الفنى إلى غرفة خلع الملابس، ولكن دخوله جعل الاتحاد السويدى لكرة القدم، يفتح تحقيقا فى هذه الواقعة.

ويتعافى إبراهيموفيتش، من إصابته التى يعانى منها، حيث اغتنم الفرصة وعاد إلى السويد، من أجل مشاهدة فريق هاماربى، فى الجولة الافتتاحية من الدورى السويدى.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد أشارت إلى أن النجم السويدى فى طريقه للرحيل عن صفوف الروسونيرى، مع نهاية الموسم الحالى، بسبب دخوله فى مشاكل مع جازيديس المدير التنفيذى للنادى، بسبب رغبة الأخير فى تأخير مفاوضات تجديد عقد اللاعب. وانضم زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف ميلان فى يناير الماضى، قادماً من صفوف لوس أنجلوس جالاكسى حتى نهاية الموسم الجارى.



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