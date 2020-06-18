شكرا لقرائتكم اليوم.. اتحاد الكرة ينهي اجتماعاته بأندية الممتاز والقسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعاتها مع الاندية حيث تلتقي اللجنة اليوم مع اندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، و 6 أندية جديدة بالدوري الممتاز هي بيراميدز والاسماعيلي والمصري وسموحة والجونة وحرس الحدود .

وكانت وزارة الشباب والرياضة عقدت مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط التدريجي ، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة شؤون اتحاد الكرة.. وكشف خلاله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إمكانية عودة أندية كرة القدم للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، وذلك بعد توقف النشاط الرياضى منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.. وقال صبحي، أن إتاحة بدء المنافسات الرسمية، لأنشطة اتحاد كرة القدم ، من 25 يوليو المقبل.

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وأوضح وزير الرياضة، إن الأندية ستحصل على فترة اعداد لمدة شهر قبل استئناف الدورى أواخر يوليو أو مطلع اغسطس المقبل على أقصى تقدير، وفق الاجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة النشاط.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن ضوابط عودة نشاط اتحاد كرة القدم وعلي رأسها رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين مع تطبيق القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات ، و التباعد الجسدي لكافة عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوى بالإضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية ، فضلا عن الخطوات المتبعة في حال الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان ، بجانب الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد ، والتوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة انتقال العدوى الخاصة بعمال النظافة.

وكشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.