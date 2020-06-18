مرتضى منصور: مذكرة الأندية تتضمن التعامل مع الموسم الجاري كأن لم يكن

كشف المستشار "مرتضى منصور" رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل المذكرة التي سيقدمها عدد من الأندية الرافضة لاستئناف بطولة الدوري هذا الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "وملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك" أن "محمد مصيلحي" رئيس نادي الاتحاد السكندري أعد مذكرة بشأن أسباب رفض الأندية لاستئناف البطولة لهذا الموسم، وقام بنفسه بتقديمها لوزير الرياضة "أشرف صبحي" الذى أبدى تفهمه للأمر؛ كما تم تقديمها الي اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.
وأضاف "منصور" أن اللجنة الخماسية عقب جلسته مع الوزير أبدت مرونة في التعامل في اجتماع الأندية، مؤكدة أنها ستدرس تلك المذكرة.
وأشار رئيس نادي الزمالك الي أن المذكرة تتضمن التعامل مع الموسم الجاري كأن لم يكن وتأهل فريقا الأهلي والزمالك لـ دوري ابطال افريقيا وبيراميدز والمصري لـ الكونفدرالية وفقا لنتائج الموسم الماضي.
وعن فرق القسم الثاني أكد المستشار "مرتضى منصور" أن المذكرة تضمنت طلب تصعيد صاحب المركز الأول في كل قسم، حيث إنه من الظلم تجاهل نتائج تلك الفرق التي جاهدت للصعود لـ القسم الأعلى.
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