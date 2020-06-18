شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب معاونيه بتقرير تفصيلي عن الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الجهاز المعاون تحضير تقرير تفصيلي كامل عن فريق الرجاء المغربي الذي سيواجه الزمالك في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر عودتها في سبتمبر المقبل وفقا للانباء التي ترددت في الفترة الماضية عقب اجتماع لجنة اندية الاتحاد الافريقي، واكد مصدر داخل الجهاز الفني أن كارتيرون طلب من أفراد الجهاز المعاون دراسة المباريات الأخيرة لفريق الرجاء قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وكذلك متابعة جميع الأخبار التي تنشر عن الفريق وحالة اللاعبين في فترة الحظر المنزلي وعقب العودة للتدريبات.

من ناحية أخرى قرر أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للزمالك المعار لنادى سموحة، تأجيل حسم مصير العروض المحلية التى تلقاها فى الآونة الأخيرة لحين وضوح موقفه من العودة للزمالك من عدمه، ويسعى سموحة لتمديد استعارة اللاعب أو ضمه نهائيا خلال الفترة المقبلة، فى ظل ظهوره بمستوى جيد مع الفريق فى الموسم الحالى، وفى نفس الوقت يسعى وادى دجلة للحصول على خدمات الظهير الأيسر، ولم يحسم الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض موقف اللاعب من العودة للزمالك من عدمه فى الفترة المقبلة.

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فيما قرر مسئولو الزمالك ، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مواصلة الحفاظ على قوام الفريق الحالى مع تقليل عدد الراحلين فى الموسم الجديد، وذلك لعدة أسباب على رأسها الحفاظ على الانسجام بين اللاعبين الذى ساهم فى حصد البطولات هذا العام، إلى جانب حاجة الفريق إلى جهود معظم اللاعبين فى المتبقى من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية.

ويرتبط الزمالك بمواجهة مهمة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا مع الرجاء المغربى، حيث ينتظر أبناء ميت عقبة تحديد موعد المواجهة بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد تأجيلها لأجل غير مسمى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا سيعمل مسئولى الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وسيكون الاتجاه داخل الزمالك السماح فى أقل الحدود برحيل بعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة منتظمة مع الفريق مع تحديد مصير المعارين خلال الأيام المقبلة.