شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على تواجد 5 أعضاء فى تشكيل رابطة المحترفين الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت أندية الدوري الممتاز علي تشكيل رابطة الأندية المحترفة في الموسم الجديد بحيث تضم 5 اعضاء فقط هم المكتب التنفيذي للرابطة علي أن يتم اختيارهم من خارج مجالس إدارات الأندية ، وتحفظت الأندية علي تشكيلها من 7 أعضاء بحيث تضم خبيري تسويق ، وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن رابطة الأندية من البنود الرئيسية في لائحة النظام الأساسي والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية المقبلة خاصة أن هذ حق أصيل للأندية.

في سياق متصل رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تهديد أكثر من ناد بالدوري الممتاز بعدم خوض مباريات مسابقة الدوري العام حال استئنافها يوم 25 يوليو المقبل كما تم الاعلان مؤخرا من جانب وزير الرياضة، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن الاجتماعات التي تتم حاليا مع الأندية هدفها مناقشة أي مشكلات تواجه الأندية من أجل عودة الحياة للنشاط الرياضي ، وفي حالة تعنت الأندية وإصرارها علي عدم خوض مباريات الدوري سيتم تطبيق اللوائح عليها واعتبارها منسحبة من البطولة.

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حددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدي أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

وكشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.