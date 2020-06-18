شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب ريال مدريد وبايرن من أجل تجربة الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسئولو النادي الأهلي إدارات أندية ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني للحصول منهما على الكتيب الخاص بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي قاموا بتطبيقها تمهيدا للاستعانة بها وتطبيقها مع الفريق الأحمر قبل العودة للتدريبات، ويرغب الأهلي في توفير أعلى سبل الوقاية والحماية للاعبيه لتجنب حدوث اي اصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد استئناف التدريبات، عقب اعلان الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة أن بطولة الدوري العام ستعود للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري.

وإستعلم لاعبو الأهلي من جهاز الكرة بالنادي عن موعد العودة للتدريبات بعد قرار الدولة المصرية بعودة النشاط في ظل عدم وصول أى إخطار لهم حتى الآن، خاصة أن هناك البعض منهم الذي يتواجد خارج القاهرة ويحتاج بعض الوقت للعودة تمهيداً للانتظام في التدريبات ، وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر الخامسة مساء موعداً لتدريبات الفريق اليومية بعد عودة النشاط الكروى، ويتواجد فايلر حالياً في سويسرا لقضاء إجازة مع أسرته فيما يتواجد جهازه المعاون في القاهرة لقيادة التدريبات لحين عودته.

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وفي شأن متصل أرسل فايلر المتواجد حالياً في سويسرا لمشاورة اسرته في الاستمرار مع الأهلي، رسالة طمأن لإدارة ناديه بخصوص ملف تجديد عقده، خاصة بعد قرار عودة النشاط الكروى والرياضى فى مصر، مؤكداً أنه يُفضل الاستمرار مع الفريق رغم تلقيه عرضاً من نادى جراسهوبر السويسرى لتدريب الفريق بالموسم المقبل، وأكد فايلر أنه مُلتزم باتفاقه السابق مع إدارة الأهلي بشأن التجديد حال عودة النشاط الكروى بشكل رسمى فضلاً عن اشتراطه موافقة أسرته على القدوم لمصر والعيش فيها، حال تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين.

ويُبقى فايلر على جهازه المعاون بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر بشكل رسمى والمكون من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب الأحمال، بالإضافة للمدرب المساعد سامى قمصان، وترى إدارة الأهلى أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الآن فالمدرب تولّى تدريب الفريق فى سبتمبر الماضى وحصد معه السوبر المحلى (نسخة 2019) على حساب الزمالك ويعتلى قمة الدورى حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلى ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء.