شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف ومهارات طاهر محمد طاهر الصفقة المنتظرة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مسئولو النادى الأهلى، خلال الأيام القليلة المقبلة، رحلة حسم صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب بعدما حصلت إدارة القلعة الحمراء على توقيع اللاعب منذ أسابيع قليلة، ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم الصفقة مع نظرائهم فى قلعة ذائب الجبل فى ظل العلاقة القوية التى تربط الناديين، بجانب رغبة اللاعب التى سيكون لها دور بالتأكيد فى إنهاء الأمور سريعاً.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة الأهلى بصدد فتح خطوط اتصال على مستويات عُليا من أجل حسم الصفقة مع المقاولون العرب ليكون طاهر محمد طاهر أول صفقة رسمية فى ميركاتو الصيف، ويتفاوض الأهلى لمعرفة شروط وطلبات المقاولون للاستغناء عن اللاعب، سواء كانت المطالب مالية فقط أم لاعب من الأهلى بجانب مبلغ مالى يتم الاتفاق عليه.

مصادر قوية كشفت لـ"الخليج 365" أن مسئولى الأهلى حصلوا على توقيع طاهر محمد طاهر خلال الفترة الماضية تمهيداً للانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الشهور الماضية مفاوضات واتصالات مُكثفة بين الأهلى واللاعب أسفرت فى النهاية عن توقيع نجم المقاولون العرب للقلعة الحمراء.

وقال مصدر فى نادى المقاولون العرب لـ"الخليج 365"، إن مسئولاً بارزاً فى الأهلى عقد جلسة منذ فترة قليلة مع طاهر محمد طاهر تم خلالها توقيع اللاعب للقلعة الحمراء، موضحاً أن طاهر فضّل الأهلى عن العروض الأخرى التى وصلته مؤخراً من أندية ليست كبيرة فى أوروبا ومن أندية محلية أيضاً.

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