شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لا صحة لسحب ملكية أرض 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ما تردد بأن أرض النادى فى مدينة 6 أكتوبر قد تم سحبها، وشدد رئيس الأبيض أن الأرض ما زالت مخصصة للزمالك، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لبناء الاستاد والنادى الاجتماعى ومدينة رياضية، وقاموا بعمل المعاينة اللازمة وسيتم بدء العمل فيها بداية من الأسبوع المقبل.

وقال مرتضى منصور، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن ما تردد محض افتراء وأكاذيب، مشيرا إلى أن النادى سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مروج هذه الشائعه ليكون عبرة لمن يعتبر.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، قد كشف عن الجلسة التى جمعته مع الشركة المنفذة لإنشاء النادى فى مدينة 6 أكتوبر ومن ضمنها استاد الزمالك، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة عندها خبرة كبيرة فى بناء الاستادات، وهم من قاموا بتجهيز استادات بطولة أفريقيا الأخيرة التى استضيفتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف أحمد مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، أنه تم الاتفاق على انتهاء المرحلة الأولى من النادى فى 6 أكتوبر بعد عامين، مؤكداً أن استاد الزمالك سيتم الانتهاء منه خلال 4 أعوام وستكون سعته تصل إلى 40 ألف مشجع وأشار عضو مجلس الزمالك، أنه تم عقد لجنة ملف نادى القرن فى نادى الزمالك، بحضور أعضاء اللجنة وبعض خبراء اللوائح، فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، وذلك من أجل مراجعة تجهيز ملف القضية كاملاً وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى، وتم عرض التقرير على رئيس النادى بعد الانتهاء من الجلسة لاتخاذ قرار.