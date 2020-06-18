اليوم.. طلعت يوسف يعقد جلسة مع الجهاز المعان بالاتحاد السكندري

يعقد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري اليوم الخميس، طلعت اجتماعاً مع جهازه المعاون . ومن المقرر أن يعقد يوسف الإجتماع لحسم موعد أول مران للاتحاد السكندري استعداداً لاستئناف بطولة للاتحاد السكندري استعداداً لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز . وطلب يوسف من الجهاز الإدارى بالفريق الأيام الماضية سرعة مخاطبة لاعبى الفريق الأفارقة المتواجدين فى بلادهم منذ تعليق النشاط الرياضي والكروي فى مصر لتوفيق أوضاعهم وسرعة العودة إلى مصر فور فتح باب الطيران الجوى للانضمام لصفوف زعيم الثغر بعد قرار وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل . المتواجدين فى بلادهم منذ تعليق النشاط الرياضي والكروي فى مصر لتوفيق أوضاعهم وسرعة العودة إلى مصر فور فتح باب الطيران الجوى للانضمام لصفوف زعيم الثغر بعد قرار وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل .

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