زيدان يعلق على لقاء ريال مدريد وفالنسيا

علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد على لقاء الملكي ضد فالنسيا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرينمن عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فالنسيا ضمن عن استعدادات المرينجي لمواجهة الخفافيش والكشف عن حالة النجم البلجيكي إيدين هازارد .

وقال زيدان عن مسألة التدريبات المسائية، "سنلعب المباريات المقبلة في العاشرة

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مساءً، لهذا يبدو لي مهمًا التدريب على الأقل في وقت المباراة، لم يتغير شيء ولا أعرف إذا كنا سنكرر الأمر ولكنه مهم، أيضًا لمسألة الأضواء ".

وعن مواجهة فالنسيا، أضاف زيدان: " سنواجه خصمًا مهمًا للغاية وسيعقد الأمور علينا، ولكن نريد الاستمرار عما فعلناه في المباراة الأخرى، نسعى

لتحقيق 3 نقاط، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز" .

وقال عن حالة جاريث بيل: "سعيد للعودة للعب، وتعرض لآلام في الظهر، ولكنه ليس بكامل لياقته 100% ونتدرب بشكل جيد والجميع يفكر ويركز في مباراة الغد".

أضاف زيدان قائلًا :"سعيد بمستوى هازارد، لأنه كان بعيدًا لفترة طويلة وفترة التوقف سمحت له باللعب مجددًا، وحالته البدنية جيدة ولديه تواصل جيد مع كريم ويجب استغلاله، وفيما يتعلق بخاميس، سأعتمد عليه لأننا سنلعب كل يومين أو 3 أيام ".