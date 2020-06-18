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إدارة مانشستر سيتي تستثني 14 مشجعًا ليشاهدهم اللاعبين اثناء سير المباراة!

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مهاب زايد 0 تبليغ

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فاجئت إدارة مانشستر سيتي جماهير الساحرة المستديرة بعد تقديمهم لافتة رائعة وفريدة من نوعها لجماهير السيتيزينس في مباراة “آرسنال” في الممتاز.

ووضع مسؤولو مانشستر سيتي شاشة كبيرة في مدرجات ملعب “طيران الإتحاد“، جمعت 14 فردًا من مشجعين النادي لكي يشاهد نجوم الفريق ردود أفعالهم اثناء سير المباراة بشكل مباشر عن طريق الفيديو كونفيرس.

ونجح ابناء المدير الفني “بيب جوارديولا” في تحقيق الفوز على آرسنال بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من “رحيم ستيرلينج وكيفين دي بروينه وفيل فودين”.

ولم يظهر على نجوم مانشستر سيتي فترة الغياب الطويلة التي تخطت الثلاثة أشهر بسبب توقف النشاط الرياضي لإنتشار فيروس ، عكس ما ظهر عليه لاعبو فريق آرسنال حيث بدا متأثرًا بفترة التوقف منذ بداية المباراة بعد تعرض “بابلو ماري وجرانيت تشاكا” لإصابات عضلية في الشوط الاول.

صورة ردود أفعال الـ 14 مشجعًا على ضياع فرصة لمانشستر سيتي
صورة ردود أفعال الـ 14 مشجعًا على ضياع فرصة لمانشستر سيتي

وحافظ مانشستر سيتي بهذا الفوز على مكانه في مركز الوصافة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 22 نقطة بينه وبين المتصدر ““.

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