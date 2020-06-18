دافيد لويز يذبح آرسنال ويُكلفه القمة ضد مانشستر سيتي

حسم نادي مانشستر سيتي القمة ضد فريق آرسنال بثلاثة أهداف دون رد على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت مباراة “مانشستر سيتي وآرسنال” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نقلت على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة بي تي سبورت 1.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب مانشستر سيتي “طيران الإتحاد”.

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وتقدم السكاي بلو في الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المبدد، عن طريق النجم “رحيم ستيرلينج”، الذي استغل هفوة من المدافع “دافيد لويز” في ترويض كرة، ثم أطلق تصويبة في الشباك.مانشستر سيتي 1 × 0 ارسنال | هدف رحيم ستيرلني

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وضاعف المان سيتي من تقدمه بعد مرور أول خمس دقائق من الشوط الثاني، بهفوة جديدة من البرازيلي، الذي عرقل “رياض محرز” داخل منطقة الجزاء، وأقصي من الملعب.

انبرى لركلة الجزاء بنجاح صانع الهدف الأول “كيفين دي بروين”، ونجح في هز شباك “بيرند لينو” للمرة الثانية في المباراة.

ودوًن البديل الشاب “فيل فودين” ثالث أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 94 من زمن المباراة.

بهذا الانتصار رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة وبقى وصيفًا، أما آرسنال فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز التاسع، وبات تأهله إلى دوري أبطال أوروبا مجرد “حلم” صعب المنال.