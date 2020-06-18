إيهاب المباركي يبتعد عن الترجي ويقترب من الدوري المصري

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اقترب لاعب وسط الترجي التونسي “إيهاب المباركي” من الرحيل عن فريق “الدم والذهب” مع حلول نهاية الموسم الجاري، للانضمام إلى مواطنيه علي معلول وفرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف في الدوري المصري الممتاز.
وأكدت مصادر صحفية تونسية عزم نادي بيراميدز المصري على ضم إيهاب المباركي خلال الميركاتو الصيفي 2020 بعدما اصطدم بمجلس إدارة الترجي عند تمديد عقده.
وينتهي تعاقد إيهاب المباركي مع الترجي التونسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال إلى أي فريق في صفقة انتقال حر.
وبالغ اللاعب في طلباته المالية من أجل التوقيع على عقد جديد ليستمر في صفوف الترجي التونسي خلال الفترة المقبلة، مما يعجل برحيله عن حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.
ودخل نادي بيراميدز في مفاوضات متقدمة مع إيهاب المباركي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي 2020 والتواجد في الدوري المصري الممتاز بداية من الموسم المقبل.
ويبلغ المباركي 28 عاما، ويلعب في مركز قلب الدفاع، وهو لاعب دولي لعب لأندية إيفيان والبنزرتي والترجي.
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