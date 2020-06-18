فيديو أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي فى نهائي كأس إيطاليا

لعب يوفنتوس: فى حراسة المرمى: بوفون – خط الدفاع (دى ليخت ، بونوتشي ، كواردادو ، ساندرو)، وفى خط الوسط (بينتانكور ، بيانيتش ، ماتويدى)، ويقود خط الهجوم (رونالدو ، ديبالا ، دوجلاس كوستا).

ولعب نابولي: فى حراسة المرمى (ميريت)، خط الدفاع (دى لورينزو ، ماكسيموفيتش ، كوليبالى ، ماريو روى)، وفى خط الوسط (فابيان رويز ، ديمى ، زيلينسكى)، ويقود خط الهجوم (كاييخون ، ميرتينز ، انسينى).

توج نابولي بطلاً لمسابقة كأس إيطاليا بفوزه على يوفنتوس بركلات الترجيح 4-2، وذلك بعد تعادلهما صفر-صفر في الوقت الأصلي من المباراة.

وهو اللقب الأول لنابولي منذ أن توج بلقب المسابقة عام 2014، فيما فشل يوفنتوس في تعزيز رقمه القياسي ورفع الكأس للمرة الرابعة عشرة.

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إليكم ركلات الترجيح..

ديبالا يُهدر

الضربة الأخيرة لنابولي

لقطات من المباراة (انقاذ رائع من بوفون)

فيديو ملخص المباراة + ركلات الترجيح

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