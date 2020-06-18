نقدم لكم فيديو أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي فى نهائي كأس إيطاليا، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 17-6-2020 في نهائي كأس إيطاليا “كوبا إيطاليا”.
اذيعت المباراة على قناة راي 1 الإيطالية، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الأوليمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما، بإدارة من الحكم الإيطالي “دانييلي دوفيري”.
تشكيل الفريقين فى المباراة..
لعب يوفنتوس: فى حراسة المرمى: بوفون – خط الدفاع (دى ليخت ، بونوتشي ، كواردادو ، ساندرو)، وفى خط الوسط (بينتانكور ، بيانيتش ، ماتويدى)، ويقود خط الهجوم (رونالدو ، ديبالا ، دوجلاس كوستا).
ولعب نابولي: فى حراسة المرمى (ميريت)، خط الدفاع (دى لورينزو ، ماكسيموفيتش ، كوليبالى ، ماريو روى)، وفى خط الوسط (فابيان رويز ، ديمى ، زيلينسكى)، ويقود خط الهجوم (كاييخون ، ميرتينز ، انسينى).
توج نابولي بطلاً لمسابقة كأس إيطاليا بفوزه على يوفنتوس بركلات الترجيح 4-2، وذلك بعد تعادلهما صفر-صفر في الوقت الأصلي من المباراة.
وهو اللقب الأول لنابولي منذ أن توج بلقب المسابقة عام 2014، فيما فشل يوفنتوس في تعزيز رقمه القياسي ورفع الكأس للمرة الرابعة عشرة.
إليكم ركلات الترجيح..
ديبالا يُهدر
الضربة الأخيرة لنابولي
لقطات من المباراة (انقاذ رائع من بوفون)
فيديو ملخص المباراة + ركلات الترجيح
اضغط هنا لمشاهدة فيديو أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي فى نهائي كأس إيطاليا
..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي فى نهائي كأس إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.