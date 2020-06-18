يتصدر نجم برشلونة الارجنتيني”ليونيل ميسي” قائمة جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني هذا الموسم 2019-2020، برصيد 21 هدف، ويتصدر ايضا قائمة أفضل صانع ألعاب فى الليجا برصيد 14 تمريرة حاسمة.

ويأتي من بعيد مهاجم ريال مدريد الفرنسي “كريم بنزيمة” فى المركز الثاني بترتيب جدول هدافي الليجا برصيد 14 هدف.

وكان مهاجم برشلونة “لويس سواريز” الذي غاب للاصابة منذ يناير الماضي ضمن المنافسين بقوة على لقب هداف الليجا، ومن حسن حظه توقف النشاط بسبب جائحة كورونا حتى سجل عودته هذا الشهر بعد تعافيه الكامل من الاصابة.

ويتقاسم كل من (لويس سواريز – ولوكاس بيريز – وجيرارد مورينو – ولوكاس أوكامبوس – ومارتي روجير) المركز الثالث برصيد 11 هدف لكل لاعب.

ولا شك فى أحقية “ليونيل ميسي” فى حصد لقب هداف الدوري الاسباني حيث يبتعد عن أقرب منافسيه “كريم بنزيمة” بفارق 7 أهداف، وكان ظهور النجم الأرجنتيني بعد استئناف النشاط الرياضي في إسبانيا بمستوى مميز مع برشلونة ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني أمام مايوركا، فصنع هدفين وسجل هدف، وسجل ايضا هدفاً بالجولة الماضية الـ29 فى مباراة الفوز على ليجانيس 2-0.

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أليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني

اللاعب (ليونيل ميسي) – برشلونة – عدد الأهداف (21 هدف) – التمريرات الحاسمة (14)

اللاعب (كريم بنزيمة) – ريال مدريد – عدد الأهداف (14) – التمريرات الحاسمة (6)

اللاعب (لويس سواريز) – برشلونة – عدد الأهداف (11) – التمريرات الحاسمة (8)

اللاعب (لوكاس بيريز) – ألافيس – عدد الأهداف (11) – التمريرات الحاسمة (5)

اللاعب (جيرارد مورينو) – فياريال – عدد الأهداف (11) – التمريرات الحاسمة (3)

اللاعب (لوكاس أوكامبوس) – إشبيلية – عدد الأهداف (11) – التمريرات الحاسمة (3)

اللاعب (مارتي روجير) – ليفانتي – عدد الأهداف (11)

اللاعب (أنخيل) – خيتافي – عدد الأهداف (10) – التمريرات الحاسمة (2)

اللاعب (راؤول جارسيا) – أثلتيك بلباو – عدد الأهداف (10) – تمريرات حاسمة (1)

اللاعب (ميكيل اويارزابال) – ريال سوسيداد – عدد الأهداف (9) – تمريرات حاسمة (6)