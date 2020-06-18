تشيلسي يقتحم صراع التعاقد مع نجم وسط يوفنتوس

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كشف تقرير صحفي إيطالي أن تشيلسي الإنجليزي قدم عرضًا لضم لاعب نجم وسط يوفنتوس الإيطالي، ميراليم بيانيتش لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.
وارتبط اسم بيانيتش بالانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة تبادلية، إلا أن الأمور متوقفة على موافقة البرازيلي أرثر ميلو، المتمسك بالبقاء في الفريق الكتالوني.
ووفقًا لصحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، فإن بيانيتش استمع إلى عرض تشيلسي.
ويملك النجم البوسني عرضًا آخر من باريس سان جيرمان الفرنسي، في الوقت الذي استقر فيه على الرحيل عن يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي.
ورغم ذلك، فإن بيانيتش يميل نحو الانتقال إلى برشلونة، رغم صعوبة إتمام الصفقة في ظل عدم موافقة البرازيلي آرثر ميلو على الانتقال إلى يوفنتوس.
ويأتي حرص تشيلسي على ضم بيانيتش، بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن كل من الفرنسي نجولو كانتي والإيطالي جورجينيو، الذي يقال إن يوفنتوس مهتم بخدماته.
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