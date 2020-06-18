أوباميانج يرمي الكرة في ملعب إدارة ارسنال

تحدث مهاجم آرسنال الإنجليزى، “بيير إيميريك أوباميانج” عن مستقبله مع الجانرز، لافتًا إلى أن هذا القرار ربما سيكون الأهم فى مسيرته الكروية.

ومن المقرر أن ينتهى عقد اللاعب الجابونى مع فريقه الإنجليزى بنهاية الموسم المقبل، بعدها يصبح بإمكانه الرحيل بشكل حر إلى أى نادٍ آخر.

وقال أوباميانج في تصريحات لبرنامج تلفزيونى فرنسى: “لم أناقش مع النادى عرضًا للتجديد، هم يعرفون جيدا لماذا لم يحدث أى شىء حتى الآن”.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا: “الأمر متروك لهم للقيام بعملهم وبعد ذلك سنرى كيف تسير الأمور، ستكون نقطة تحول فى مسيرتى، لأكون صريحًا مع الجميع، سيكون بالتأكيد قرارًا صعبًا للغاية”.

وتابع: “لم أقرر بعد ماذا سأفعل، لنرى”.

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وواصل: “جميع اللاعبين يريدون الفوز بالألقاب، ولكن سيسأل الجميع السؤال: هل يريد الفوز بها فى آرسنال أم في مكان آخر”.

واختتم أوباميانج حديثه: “كما قلت، فإن المستقبل سيخبرنا، أنا جائع للفوز بالألقاب، وأيا كان قرارى أنوى القتال من أجل الفوز بالألقاب”.

وكانت صحيفة التليجراف البريطانية قد ذكرت فى وقت سابق أن إدارة النادي اللندني تتطلع إلى إغراء أوباميانج بصفقة من شأنها أن تقدم له مكافأة مالية كبيرة إذا قادهم إلى العودة لدورى أبطال أوروبا.

كما سبق أن أبدى برشلونة الإسباني اهتمامه بضم المهاجم الجابونى إذا فشلت مساعيه في ضم مهاجم الإنتر الإيطالي، لاوتارو مارتينيز.

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